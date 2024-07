Esplode colpi in aria con una scacciacani, denunciato 17enne

Per far perdere le proprie tracce il giovane era andato al pub: l'arma era senza tappo rosso

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia un 17enne, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il giovane ha sparato alcuni colpi in aria con una scacciacani qualche giorni fa.

I militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte di alcuni cittadini che, verso le 23.00, in località Santa Maria degli Angeli, hanno udito degli spari provenienti dal vicino palazzetto dello sport.

Giunti nell’area di interesse, gli operanti hanno immediatamente individuato il presunto responsabile del gesto che, nel frattempo, insieme ad altro coetaneo, si era spostato nei pressi di un un pub ubicato nelle vicinanze. Il giovane, fermato per un controllo, è stato sorpreso in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso con caricatore contenente tre proiettili a salve che ha spontaneamente consegnato ai Carabinieri.

Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, è stato trovato con una modica quantità di hashish. Il 17enne è stato denunciato in ordine all’ipotesi delittuosa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e segnalato alla locale Prefettura per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre il ragazzo riaffidato ai propri genitori.

