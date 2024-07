A spasso con una pistola giocattolo: identificati due minorenni

Minuti di paura nelle vicinanze di un locale nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli ieri pomeriggio, 9 luglio 2024, quando i carabinieri sono intervenuti allertati per l’ipotesi di due giovanissimi che apparentemente giravano con una una pistola. Arma poi risultata una pistola giocattolo.

Quando i militari guidati dal capitano Vittorio Jervolino sono arrivati, la segnalazione si è fortunatamente rivelata “falsa”: i due minori c’erano e avevano una pistola che si stavano passando di mano e con cui stavano armeggiando. Ma era un’arma chiaramente giocattolo. Nella zona qualche minuto di apprensione e un tam tam di telefonate che ha un po’ ingigantito i fatti; i giovanissimi sono comunque stati identificati dai militari.

Si tratta del terzo episodio con protagonisti “in negativo” dei minorenni: a inizio giugno un 17enne che ha dato fuoco ai cassonetti era stato denunciato dai militari anche per danneggiamento visto che aveva rovinato il muro della scuola Don Bosco a Bastia Umbra; la stessa location dove era stato denunciato un tredicenne ritenuto responsabile di rapina per aver, insieme a un probabilmente coetaneo, derubato un minorenne degli occhiali da sole. Nel primo caso ad allertare i militari alcuni residenti della zona svegliati dal crepitio delle fiamme; E ora i due minori in giro con una pistola giocattolo.

