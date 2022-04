Esplode conduttura dell’acqua durante i lavori in via Porta Perlici (foto – video)

Una conduttura dell’acqua è esplosa questa mattina, 7 aprile 2022, durante i lavori di ristrutturazione di via Porta Perlici ad Assisi. L’accaduto intorno alle 8. Gli operai del Comune e dell’azienda Umbra Acque, sono già sul posto, si lavora per fermare la perdita alla conduttura dell’acqua. L’intero quartiere di Perlici è al momento senza acqua. Il regolare ripristino del servizio è previsto – secondo quanto risulta ad Assisi News – nell’arco della mattinata. E infatti intorno alle 10.30 l’acqua è tornata regolarmente. (Continua dopo il video – link diretto

I lavori in via Porta Perlici, partiti qualche giorno fa nel centro storico di Assisi, si estendono indicativamente da via del Comune Vecchio fino all’incrocio con via Montecavallo e prevedono, prima del rifacimento della pavimentazione, anche la realizzazione dei sottoservizi (fognatura, acqua, gas) con la riqualificazione del sottofondo. L’intervento si sviluppa a partire da Via Montecavallo prevedendo la chiusura stradale del tratto fino al “parcheggio degli Aghi” che sarà quindi accessibile da via del Comune Vecchio. Seguirà successivamente la chiusura della parte alta favorendo il passaggio delle auto da e verso Piazza San Rufino/Via Montecavallo, ovviamente sarà sempre assicurato l’accesso pedonale alle abitazioni. “È opportuno ricordare – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – che dagli anni 2000 non vengono effettuati lavori manutentivi di questa portata nel centro storico, addirittura dai tempi di applicazione dei Pir (Piani Integrati di Recupero). Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Stefania Proietti, ascoltando anche le istanze dei cittadini, ha disposto e concluso l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori che partiranno appunto tra qualche giorno”.

