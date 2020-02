Eugenio Picchiani a Casa Siae per Sanremo 2020 con il videoclip di Eclissi

Importante appuntamento di cinema e musica a CASA SIAE, con il meglio di Roma videoclip-il cinema incontra la musica, giunto alla XVII edizione, ideato e diretto da Francesca Piggianelli, che si è svolto il 7 febbraio con grande successo nell’ambito del Festival di Sanremo. Tra i presenti anche Eugenio Picchiani, cantautore di Assisi, e Andiel, due artisti premiati come rivelazione all’ultima edizione del Roma Videoclip.

Eugenio Picchiani ha vinto con il video “Eclissi”, online da dicembre 2019, premiato alla XVII edizione del “Premio Roma Videoclip – il cinema incontra la musica”. La kermesse nazionale, ideata da Francesca Piggianelli, è dedicata al settore della musica e del cinema in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, con il supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight e con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Il video è ispirato al cortometraggio “Eclissi” di Valerio Carta da cui sono state tratte alcune immagini per la regia di Andrea Peluzzi e Valerio Carta e per gentile concessione della Inthelfilm. Protagoniste del video sono Iole Mazzone e Sandra Milo.

Al Festival di Sanremo 2020, Roma Videoclip ha deciso di assegnare un riconoscimento a un artista di Sanremo Giovani, consegnato a Leo Gassmann (che ha poi vinto Sanremo Giovani 2020), per la sua interpretazione e per il videoclip “Vai bene cosi”, per la regia di Jamie Robert Othieno. Interprete e regista si sono mostrati emozionati per l’inaspettato premio, vinto da un videoclip a cui tengono molto, realizzato con semplicità ed originalità.

“Le parole e le note di Eugenio Picchiani – spiega tra l’altro Claudia Travicelli che ha rivelato la ‘comparsata’ del cantautore di Assisi a Casa Siae a Sanremo, spesso sono venute alla luce nella nostra Assisi, nella città di Francesco e Chiara, che da sempre hanno accompagnato i passi del cantautore e della sua bella famiglia. Nel dare appuntamento ad Aprile con il suo nuovo album Eugenio Picchiani ci saluta con una grande voglia di trasmettere un messaggio di speranza e di amore, la bellezza della vita accompagnata dalla passione – ci dice – ci darà la forza e la pazienza per gustare le soddisfazioni, spesso inaspettate.

Video: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nXZe7YVBLFw&app=desktop