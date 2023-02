Evasione dai domiciliari: 21enne denunciato a Bastia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito dei servizi di verifica delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno denunciato per il reato di evasione un cittadino italiano, classe 1994. Gli operatori, infatti, portatisi a Bastia Umbra presso l’abitazione del 28enne, sottoposto alla misura cautelare con provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia lo scorso 21 dicembre, hanno riscontrato che il ragazzo non era in casa. Infatti, nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo presso l’abitazione, questi non ha risposto, rendendosi irreperibile.

Constatata la violazione della misura cautelare, gli agenti hanno quindi deferito il giovane all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

