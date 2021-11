Ex Fonderie Tacconi, il Tar sospende l’ordinanza, il Comitato attacca

Il Tar dell’Umbria ha deciso la sospensione dell’ordinanza dello scorso agosto con cui il Comune di Assisi imponeva alle ex Fonderie Tacconi alcune misure per prevenire l’emissione dei cattivi odori da parte dell’azienda. Il Tar, ravvisando la mancanza di condizioni tali da emettere l’ordinanza (contestata peraltro dall’azienda, ndr), sospende l’efficacia del provvedimento impugnato dall’azienda e fissa per la trattazione della causa un’udienza per il 29 marzo 2022.

Nello specifico, l’ordinanza imponeva di intervenire nel sistema di produzione stesso attivando, entro un termine massimo di 60 giorni, una serie di prescrizioni. Nello specifico, “di rimuovere alla fonte dette sostanze dal ciclo produttivo” e, laddove questo sia impossibile, di predisporre “sistemi di abbattimento e/o aspirazione con successiva filtrazione nei punti di liberazione delle sostanze in questione al fine di impedire che all’esterno del sito produttivo si producano concentrazioni aeree superiori a quelle definite da Arpa come soglia di rilevamento olfattivo”. Infine, l’ordinanza stabiliva che le fonderie di Assisi debbano predisporre un “sistema di monitoraggio delle sostanze volatili in questione in prossimità del perimetro esterno dell’azienda stessa, trasmettendo e settimanalmente i risultati sia alla Usl 1 che all’Arpa”.

E il Comitato Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli”, letta l’ordinanza cautelare del Tar Umbria, emessa il 24 novembre 2021 nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Assisi, va all’attacco: “Una sospensione prevedibile, ma ci chiediamo cosa oggi Regione e Comune stiano facendo per attuare la delocalizzazione dello stabilimento delle Fonderie F.A. Assisi, tanto sbandierata in campagna elettorale”.

“Una risposta la pretendiamo e con sollecitudine, perché sopportare giorno e notte folate di puzza e vedere depositata sui nostri terrazzi e cortili polvere scura, provenienti dall’impianto delle fonderie, ci sta portando al tracollo psichico, anche questo è un grave danno sanitario. Peccato che nell’ordinanza del TAR leggiamo che l’ASL, dopo non aver motivato con dovizia tecnica e scientifica l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal Sindaco Proietti Stefania, ha pure depositato in ritardo le memorie difensive e i documenti. Cosa dobbiamo pensare innanzi a tanta leggerezza difensiva della pubblica salute e abbandono della promessa delocalizzazione? La risposta è retorica”, conclude la nota sulle ex Fonderie Tacconi.

