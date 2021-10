Fabrizio Mencarelli premiato in Comune a Bastia “per il grande altruismo”

Fabrizio Mencarelli, il cittadino che nei giorni passati si è distinto per essere riuscito con un tempestivo e corretto intervento a salvare un bambino da un principio di soffocamento in cui era incorso a causa dell’ingestione di una caramella, è stato invitato dal Sindaco Paola Lungarotti e dalla Giunta municipale, erano presenti gli Assessori Filiberto Franchi e Daniela Brunelli.

Fabrizio Mencarelli era alla guida della sua automobile quando ha sentito delle grida di aiuto provenienti da una autovettura ferma nelle adiacenze di Via Roma, all’altezza della rotonda dedicata al Palio de San Michele. Senza porsi troppe domande è sceso immediatamente dalla sua macchina per avvicinarsi alla famiglia, una coppia in evidente stato di paura e agitazione con un bambino che non respirava bene a causa dell’ingestione di una caramella. Fabrizio senza indugi ha afferrato il bambino e con precisione ha operato la cosiddetta “manovra di Heimlich” una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree.

Fabrizio Mencarelli – come riportato anche da AssisiNews – aveva appreso questa tecnica alcuni anni fa, in un corso di Primo Soccorso a cui aveva partecipato per lavoro e di recente aveva avuto occasionalmente ricordato e ripetuto con i familiari le fasi della manovra in questione, inconsapevole che di lì a pochi giorni il suo intervento sarebbe stato provvidenziale. Dopo la terza “pressione ” esercitata sullo sterno del bambino il corpo estraneo è uscito liberando le vie respiratorie e restituendogli la totale autonomia di salute. Il Sindaco ha voluto elogiare e portare il proprio encomio a Fabrizio per il coraggio che ha saputo mettere in campo e soprattutto perché la sua testimonianza sia un incentivo verso tutta la popolazione ad informarsi preventivamente partecipando a corsi di formazione specifici dedicati all’approfondimento di questa tecnica di primo soccorso che come altre può essere fondamentale anche nella quotidianità, fino a poter salvare una vita umana messa in pericolo.Con riconoscenza, a nome della Città, a Fabrizio è stata donata una targa ricordo con le seguenti parole “l’Amministrazione Comunale, con profonda stima, a Fabrizio Mencarelli per l’altruismo e il coraggio mostrato nell’avere portato aiuto con prontezza e senza alcuna esitazione, riconoscendo al suo gesto un grande valore di solidarietà verso l’altro”.

