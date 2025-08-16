Ferragosto ad Assisi senza ascensore al parcheggio di Mojano: navetta e personale per tamponare i disagi (foto)

(Articolo aggiornato alle 13.30) La giunta e Saba [che gestisce materialmente l’infrastruttura] corrono ai ripari sull’ascensore al parcheggio di Mojano che è fuori uso da qualche giorno. Nello specifico, per oggi, sabato 16 agosto, e fino a quando il guasto non sarà risolto, la giunta ha chiesto a Saba del personale per aiutare chi ha bisogno a percorrere l’ultimo tratto di strada (dal reparto commerciale alla zona della Finanza) in cui l’ascensore non funziona. Domani sarà a disposizione, anche per Mojano, il servizio navetta “Assisi per tutti” (per contattarlo: +39 329 2609426; +39 329 2609422). Da ricordare che i disabili muniti di contrassegno possono entrare anche all’interno del centro storico a prescindere dalle limitazioni per gli altri automobilisti e il tutto in attesa che il guasto venga risolto definitivamente, anche visto che per Assisi questo è il periodo in cui comincia ad arrivare il grosso del turismo e la canonizzazione del beato Acutis è alle porte.

(articolo originale delle 12.30) Ferragosto senza ascensore al parcheggio di Mojano, dove risolto un guasto ne è spuntato un altro, con disservizi per gli utenti della struttura. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un primo guasto risale a una decina di giorni fa; complice il periodo di Ferragosto, quando comunque per Assisi è turisticamente alta stagione, il disservizio è stato risolto dopo qualche giorno, se non fosse che nel frattempo c’è stato un nuovo intoppo che ha reso di nuovo inutilizzabile uno degli ascensori del parcheggio. Il Comune si è attivato con Saba che a breve dovrebbe riparare anche questo nuovo guasto. Ma certo, i problemi ai parcheggi in un periodo di alta stagione ad Assisi non sono pochi. (Continua dopo l’immagine)

E come se non bastasse il disagio al parcheggio di Piazza Matteotti, dove per ora è ancora aperto soltanto il piano superiore a seguito dell’incendio avvenuto alcuni mesi fa, e la chiusura della scala mobile di Porta Nuova, continuano i problemi nei parcheggi di Assisi e si aggiunge così il blocco di uno degli ascensori a Mojano. E da alcuni giorni sono turisti e residenti a lamentare il disservizio di uno degli ascensori al Parcheggio Mojano. “Ascensore fuori servizio” recita il cartello in carta, dove alcuni hanno pensato bene anche di aggiungere parole scritte a mano, poco educate.

Lunghe file all’ingresso del parcheggio Mojano e guasto che si aggiunge anche al disagio di alcuni residenti che – in una comunicazione inviata alla nostra redazione – lamentano di essere costretti a fare la fila, da abbonati, a causa dell’afflusso turistico e del parcheggio spesso pieno. Nessun posto garantito in questo caso e tanta attesa, per chi paga l’abbonamento mensile da residente? Insomma, non proprio un bel periodo per i parcheggi di Assisi centro storico.

Ascensore Mojano

