Violento acquazzone a Ferragosto, disagi e segnalazioni nell’assisano e bastiolo (foto)

Maltempo nell’assisano che ha creato non pochi disagi. Un violento temporale si è abbattuto il giorno di Ferragosto intorno alle 16.30 in alcune aree del comune di Assisi e del comune di Bastia Umbra. A macchia di leopardo, acqua mista a grandine è caduta in più zone arrecando disagi.

Segnalazioni – e lamentele – arrivante soprattutto via social con video e immagini, da Rivotorto di Assisi, dove a causa dell’ampia pioggia caduta alcune strade si sono allagate. In particolare via Fontanella, dove l’acqua ha creato una ‘piscina naturale’ per il grande disagio dei residenti.

Colpita anche Assisi, in centro storico. Segnalazioni – documentate sempre via social in particolare nei gruppi cittadini – dall’area di Porta San Pietro dove nella zona della frana di Fosso Cupo, i detriti e il fango ancora lasciati depositati a terra, si sono riversati nella parte bassa costringendo alcuni residenti ad operare con mezzi di emergenza per evitare l’allagamento di alcuni fondi e garage. A Santa Maria degli Angeli allagate alcune strade dove sono in corso lavori di manutenzione, e buche piene d’acqua. Allagato uno dei sottopassi ferroviari. Rami caduti in più punti, fra cui nella zona di San Damiano. Segnalazioni anche di alcuni cani che si sono allontanati dalle proprie abitazioni, certamente per paura dei tuoni. Alcuni sono stati già recuperati dai proprietari.

Disagi anche a Bastia Umbra, con segnalazioni arrivate da più parti. Allagamenti dovuti a forazze perlopiù tappate in varie aree di Assisi, frazioni, e di Bastia Umbra per un pomeriggio di Ferragosto non troppo clemente dal punto di vista meteorologico. Meteo in via di miglioramento – stando alle previsioni degli esperti – dal tardo pomeriggio sempre del 15 agosto ed emergenza rientrata.

La nota del Comune di Assisi: “A causa dell’improvvisa e violenta bomba d’acqua che ha colpito il territorio assisano, nel pomeriggio del 15 agosto, sono in corso interventi di Vigili del Fuoco, Polizia locale e personale dei sevizi operativi del Comune di Assisi finalizzati in particolare alla rimozione di rami caduti su alcune strade nella zona di Santa Maria degli Angeli e in prossimità del Santuario di San Damiano. È stato anche liberato il sottopasso allagato, in viale Patrono d’Italia. Si stanno monitorando alcune strade dove, nonostante la pulizia costante delle forazze, si sono verificati alcuni allagamenti dovuti al forte temporale con grandine. La situazione è al momento sotto controllo su tutto il territorio comunale e non si segnalano particolari criticità”.

Temporale Ferragosto

