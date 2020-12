Festa di compleanno al bar, ma era vietato: multe e locale chiuso (foto)

Una festa di compleanno al bar, in barba a tutte le normative anti Covid. È successo ieri, sabato 5 dicembre 2020, in un locale di Santa Maria degli Angeli, come hanno scoperto la polizia municipale, agli ordini del comandante Antonio Gentili, e la Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

Non è chiaro cosa – se una telefonata dei vicini o una qualche ‘irregolarità’ notata durante i controlli – abbia attirato le forze dell’ordine facendo loro scoprire la festa di compleanno al bar. Per i titolari del locale le sanzioni amministrative del caso e la chiusura temporanea del locale per inottemperanza delle misure anti-Covid-19. E multe sono scattate anche per tutti i presenti, un gruppo di persone.

Il migliorare della situazione epidemiologica non abbassa dunque la guardia sul fronte dei controlli: sono oltre 10 le persone multate da ottobre a oggi perché non indossavano la mascherina obbligatoria sia nei luoghi aperti che in quelli chiusi. Sempre nel corso dei controlli era stato sanzionato anche il titolare di un esercizio commerciale per irregolarità relative al mancato rispetto dei protocolli di prevenzione finalizzati a interrompere la diffusione del virus.

Nel pieno del lockdown inoltre il titolare 51enne del posto di un bar dell’assisano che continuava la sua attività era stato scoperto e sanzionato sempre dalla polizia municipale di Assisi e dai poliziotti del commissariato di polizia di Stato. Il bar era attiguo a un alimentari (che invece poteva normalmente operare) gestito dal medesimo titolare. Al titolare è stata pertanto elevata la sanzione prevista (fino a 3000 euro) ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni dell’attività per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.