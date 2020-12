Torciglione umbro alle mandorle: dolce di Natale, ricetta e preparazione

Il torciglione umbro alle mandorle è un dolce tipico umbro, e quindi anche di Assisi, che prende il nome dalla sua forma di serpentone ed è molto diffuso in tutta la regione e nelle zone limitrofe. La tipica forma a spirale viene decorata come se fosse un serpente. Il “dolce serpentone” è buono per ogni occasione, che viene preparato in maniera particolare durante il periodo delle festività natalizie. Il torciglione di Natale dell’Umbria, anche nella tradizione marchigiana, per la sua forma e il suo sapore dolce, piace anche ai più piccoli che spesso in famiglia possono divertirsi a decorarlo durante la preparazione. Diverse le varianti per questa ricetta storica, di seguito la versione fornita da AssisiNews.

Torciglione umbro alle mandorle, ricetta. Mandorle dolci gr. 500, mandorle amare gr. 30, zucchero possibilmente a zollette gr. 400, zucchero vanigliato gr.100, farina (o fecola) gr. 80, pinoli gr. 100, ciliegie candite gr. 50, 3 chiare d’uovo.

Torciglione umbro alle mandorle, procedimento. Immergete le mandorle nell’acqua bollente, fate alzare il bollore, scolate le mandorle, sbucciatele, passatele in forno lievemente calco per farle asciugare. Pestate le mandorle nel mortaio insieme allo zucchero o macinate solo le mandorle con la macchinetta trita-tutto; ponete il macinato sulla spianatoia, aggiungete la farina (o la fecola), la buccia grattugiata del limone, lo zucchero e impastate tutto con due chiare d’uovo lievemente battute; lavorate la pasta per brevissimo tempo, arrotolatela e formate un rotolo lungo 25 cm, assottigliatelo da una estremità e dall’altra arrotolandalo in maniera da sembrare une testa di serpe. Foderate con le ostie una placca da pasticceria, poneteci sopra il rotolo di pasta che attorciglierete su se stesso. Poiché la pasta cuocendosi tende ad espandersi, lasciate tra una spirale e l’altra un discreto spazio. Battete lievemente la chiara d’uovo che vi è rimasta e son un pennello spalmatela sopra il torciglione. Infilate su tutto il corpo i pinoli lasciandone fuori la metà e intercalateli con le ciliegie; al posto degli occhi incastonate un chicco di caffè. Con un coltello poi incidete la pasta al posto della bocca e infilateci una ciliegina. Passate la placca in forno a calore moderatissimo per circa tre quarti d’ora.

Buon appetito, da AssisiNews!