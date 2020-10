Coronavirus ad Assisi, positivi a quota 93; 14 i multati dopo i controlli

Sono 93 i casi di persone attualmente affette da coronavirus ad Assisi, 7 in più rispetto a ieri: in realtà sarebbero 10, ma ci sono anche tre guarigioni. Il dato è fornito dal Cor (Centro operativo regionale). Un’escalation che desta preoccupazione in città come in tutta la regione e nel Paese. L’amministrazione comunale già da qualche giorno ha dato disposizione di intensificare l’opera di vigilanza, infatti continuano senza sosta i controlli della polizia locale sul territorio per verificare se da parte dei cittadini, dei turisti e degli esercenti di pubblici esercizi ci sia o meno il rispetto della normativa per contenere il coronavirus ad Assisi.

Il bilancio di questa attività è di 13 persone multate perché non indossavano la mascherina che, come è noto, secondo l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è obbligatoria sia nei luoghi aperti che in quelli chiusi. Nel corso di questi controlli è stato sanzionato anche il titolare di un esercizio commerciale per irregolarità relative al mancato rispetto dei protocolli di prevenzione finalizzati a interrompere la diffusione del virus. La multa per ognuno ammonta a 400 euro.

Il sindaco Stefania Proietti ne approfitta per ribadire ancora una volta l’appello a tutti i cittadini: “Stiamo vivendo un’altra ondata di pandemia, i contagi aumentano e abbiamo tutti la responsabilità di rispettare le misure di sicurezza, le poche regole che ci permettono di contenere la diffusione del virus e cioè l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igiene delle mani. Come amministrazione, oltre al rafforzamento dei controlli, abbiamo predisposto e affisso manifesti e locandine nei luoghi a rischio assembramento e proseguiamo senza pause nel monitorare la situazione, insieme alle istituzioni e agli enti coinvolti, tenendo aggiornata la cittadinanza. Ancora una volta la sfida si vince solo insieme”.

Sono in totale 205, su un numero totale di 3.525 esami effettuati, i nuovi positivi al Coronavirus in Umbria; gli attualmente positivi sono 2.135, visto che i guariti sono 36 in totale. Sono 115 i ricoverati negli ospedali umbri, di cui 16 in terapia intensiva (2 più di ieri). C’è anche purtroppo un decesso in più (in totale sono 92), un uomo di 75 anni ricoverato a Terni. Nella città serafica come detto ci sono sette positivi in più rispetto a ieri, in totale da inizio pandemia sono 165 le persone positive al coronavirus ad Assisi; 70 i guariti totali, con due decessi (invariato). Novanta le persone in isolamento contumaciale (84 ieri) e tre ricoverati (ieri erano due), nessuno in terapia intensiva.

A Bastia i positivi passano da 100 a 109, in realtà ci sono 12 positivi in più rispetto a ieri, ma anche tre guariti; 102 le persone in isolamento contumaciale, 91 ieri. Il totale da inizio pandemia parla di 172 casi positivi, 66 guariti e 1 decesso (invariato). Scendono di due unità i ricoverati in totale, da 9 a sette, con una persona in terapia intensiva. A Cannara si registrano 3 positivi totali in più, ma il conteggio sale da 4 a 6 in virtù di un guarito; 6 le persone in isolamento contumaciale, nessun ricovero. Diciotto i positivi totali da inizio pandemia, con 12 guariti. Un positivo in più anche a Bettona, con i casi attuali che passano da 7 a otto, 15 da inizio pandemia. Tre le persone attualmente in isolamento contumaciale (invariato) e c’è un ricoverato in più, da 4 a 5, di cui due in terapia intensiva (invariato).