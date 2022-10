Perdita d’acqua in via San Benedetto, da mesi segnalazioni senza risposta (foto)

Una copiosa perdita d’acqua in via San Benedetto, che va avanti da mesi senza che nessuno riesca a porvi rimedio. È la segnalazione arrivata alla redazione di Assisi News.

“Non sarà strada comunale – la segnalazione sulla perdita d’acqua in via San Benedetto – ma lo spreco di acqua così è difficile da tollerare!!! Senza contare i precedenti che risalgono a luglio. L’ultimo episodio due giorni fa e stiamo ancora aspettando… l’intervento… Questo sempre nello stesso punto di via San Benedetto (nella zona dell’asilo), ma ci sono perdite anche prima e dopo”. Nella zona sono diverse le perdite d’acqua e anche stamattina, 3 ottobre 2022, i cittadini segnalano nuovamente fuoriuscite di acqua e nessun intervento.

Ad aprile un precedente analogo nel centro storico. Una conduttura dell’acqua era esplosa il 7 aprile 2022, durante i lavori di ristrutturazione di via Porta Perlici ad Assisi. Gli operai del Comune e dell’azienda Umbra Acque avevano lavorato un paio d’ore per fermare e la perdita alla conduttura dell’acqua. Successivamente erano state diverse le falle riparate nella zona, interessata da lavori di riqualificazione.

Ma sono diverse in tutto il territorio le perdite d’acqua, spesso più volte segnalate al Comune e che avvengono in tratti successivi a quello della prima riparazione, segno della necessità di interventi sulle condutture che vadano al di là della singola perdita o del singolo caso.

