Festività francescane 2025, tanti pellegrini e…divieti: le limitazioni a traffico e sosta in centro e a Santa Maria

Il Comune di Assisi, considerato il grande afflusso di pellegrini e visitatori legato alle festività francescane 2025 del 3 e 4 ottobre (qui il programma), quando è prevista anche la presenza di numerose autorità civili e religiose, ha emesso una serie divieti per garantire la massima sicurezza. Sono state disposte limitazioni al traffico e alla sosta in centro storico e a Santa Maria degli Angeli ed è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), struttura di coordinamento a supporto del Sindaco come autorità di protezione civile, che sarà in funzione anche il 12 ottobre prossimo, giorno della Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Anche per il 5 ottobre sono previste limitazioni alla circolazione in occasione della tradizionale Fiera di San Francesco.

In particolare, per le festività francescane 2025 a Santa Maria degli Angeli, il 3 ottobre, in occasione del corteo civile, dalle ore 16.30 al termine della manifestazione, sarà vietata la circolazione in centro e nell’area in prossimità della Basilica. Il 4 ottobre, divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 8 alle 16 in viale Maratona, per le varie celebrazioni e per il transito del corteo presidenziale.

Ad Assisi il 3 ottobre circolazione vietata per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle ore 15 alle ore 23, in Piazza del Comune. Divieto totale di sosta, dalle ore 21 del 3 ottobre alle ore 14 del 4 ottobre, nelle seguenti vie e piazze: viale Marconi, via Frate Elia, Piazza Inferiore di San Francesco, Largo Gregorio IX, via San Francesco, via A. Fortini, via Cardinale Merry del Val, Largo Lubich, via degli Episcopi, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, Piazza del Comune, Piazza San Pietro e Borgo San Pietro, sino all’intersezione con Via degli Ancajani.7

Il 4 ottobre divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, come segue: dalle ore 7 alle 14 in viale Marconi (eccetto residenti), via Frate Elia, Piazza Inferiore di San Francesco, Largo Gregorio IX, via San Francesco, via A. Fortini, via Cardinale Merry del Val, Largo Lubich; dalle ore 7 alle ore 10 in Piazza del Comune, Via Giotto, Via Portica, Corso Mazzini, Via Santa Chiara; dalle ore 7 alle 23 in Piazza del Comune.

Divieto di circolazione e sosta anche all’interno della ZTL, per tutti i veicoli, dalle ore 10 alle ore 20, con alcune eccezioni per residenti all’interno della stessa e titolari di particolari autorizzazioni. Divieto di circolazione e sosta dalle ore 10 alle 20, eccetto autorizzati, anche in via S. Agnese, Via Cristofani, Piazza Vescovado.

Sempre per le festività francescane 2025 il 4 ottobre sono anche sospese tutte le operazioni di carico e scarico merci. In Piazza del Comune, sospensione temporanea dell’occupazione di suolo pubblico dalle ore 18 del 3 ottobre al termine del corteo del giorno 4 ottobre 2025. Stesso provvedimento in via San Francesco, dalle ore 23 del 3 ottobre al termine del corteo del 4 ottobre. Il 3 e 4 ottobre è stata disposta anche la rimozione di tutti i cestini e cassonetti dei rifiuti nel centro di Santa Maria degli Angeli e Assisi, in prossimità del centro storico e dei luoghi delle celebrazioni francescane.

Il 4 e il 12 ottobre per la Marcia per la Pace, giornate considerate di particolare complessità organizzativa, è stato anche attivato il Centro Operativo Comunale (COC). Si tratta della struttura di coordinamento a supporto del Sindaco, come autorità di protezione civile, per garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione. In entrambi i giorni, sarà operativo nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli, dalle ore 7, composto da dirigenti e tecnici comunali e componenti del Gruppo comunale volontari di Protezione civile.

Nel centro storico di Assisi, limitazioni alla circolazione e alla sosta anche il 5 ottobre, in occasione della tradizionale Fiera di San Francesco. Dalle ore 20 del 4 ottobre alle ore 21 del giorno 5, divieto di sosta, compresi veicoli autorizzati, nelle seguenti vie e piazze: Largo Properzio, via Borgo Aretino, via e Piazza S. Chiara, Corso Mazzini, Piazza del Comune, via S. Gabriele dell’Addolorata, via G. Alessi, Piazzetta della Chiesa Nuova, Via del Turione.

Dalle ore 6 alle 21 del 5 ottobre, divieto di circolazione, esclusi operatori della fiera per la sistemazione dei banchi, nelle seguenti vie e piazze: Largo Properzio, via Borgo Aretino, via e Piazza S. Chiara, C.so Mazzini, Piazza del Comune, via S. Gabriele dell’Addolorata, via Dono Doni, via Sermei, via Alessi e Piazzetta della Chiesa Nuova. Senso unico alternato, solo per residenti, in via del Turione. Nelle zone interessate, sospensione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico dalle ore 23 del 4 ottobre alle ore 20 del giorno 5.

© Riproduzione riservata