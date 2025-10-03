Meteo Assisi 3-5 ottobre 2025: clima freddo e precipitazioni, ma sole per San Francesco

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 3-5 ottobre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati a tutti, dopo un inizio di settimana gradevole termicamente le ultime giornate ci hanno consegnato un clima decisamente freddo per il periodo con temperature anche di 7-8 gradi sotto il normale. Le precipitazioni sono state in questa fase “latitanti” ma domenica si faranno rivedere nuovamente. Le parole d’ordine saranno in queste giornate “coprirsi bene”. Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 3-5 ottobre 2025:

Oggi venerdì: giornata variabile tra sole e passaggi nuvolosi in un contesto climatico freddo e ventoso. Temperature sotto media, particolarmente freddo di sera e durante la notte. Lavatrici favoritissime!

Domani sabato: la giornata più soleggiata della serie con temperature massime che guadagnano qualche grado per effetto della temporanea rotazione dei venti dai quadranti meridionali (preludio al peggioramento della giornata successiva). Lavatrici favoritissime!

Domenica infine: cambia tutto nel corso della giornata, torna la pioggia, la nuvolosità e il clima si fa più umido. Solo brevi i momenti soleggiati.Temperature sempre sotto media

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà la prosecuzione del clima più freddo del normale Di qualche grado e giornate fredde e soleggiate.

