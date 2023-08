Fontanella di piazza Garibaldi ancora intasata: protestano i residenti

Un rivolo d’acqua che ben presto si trasforma in un torrentello: a qualche settimana dalla prima segnalazione della redazione di Assisi News, non è ancora stata aggiustata la fontanella di piazzetta Garibaldi, nel pieno centro storico di Assisi, da cui continua a defluire acqua senza che nessuno faccia nulla. La fontana sarebbe solo attappata e quindi non perde acqua corrente, ma di certo la melma verdastra nella vasca non è un bel vedere.

Perdita d’acqua anche nella zona della circonvallazione di viale Umberto I: nel viottolo che da “Umbertone” porta alle case nuove, i cittadini hanno segnalato da un paio di giorni una copiosa perdita d’acqua copiosa, una delle tante che d’estate e d’inverno interessano il territorio. Risolta invece la problematica della fontanella nella zona del Vescovado, dove però ora a preoccupare sono la moltiplicazione delle transenne nella zona della piazza, che – usate per segnalare il senso unico di via Sant’Agnese e la zona dove girare – rendono difficile il parcheggio e a volte anche il transito, visto che i fedeli in visita a Santa Maria Maggiore si ‘piazzano’ poi in mezzo alla strada. Al momento la nuova viabilità decisa dal Comune è in programma fino al 31 agosto, ma la paura dei residenti e di chi parcheggia nella zona è che non solo le transenne rimangano anche dopo ma che a breve tutto il tratto venga chiuso.

Sempre nel centro storico vengono inoltre segnalati i problemi ai cassonetti della differenziata: nascosti alla vista nei principali luoghi panoramici, sono stati piazzati nei vicoletti, con il risultato però di non essere meno “impattanti” e sgradevoli alla vista e all’olfatto. Il tutto senza contare il fenomeno diffuso degli abbandoni di rifiuti, insacchettati o meno, vicino i cassonetti lungo le vie.

