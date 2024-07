Fonte di San Benedetto, torna l’acqua dopo la pulizia radicale dei volontari. L’appello: “Si faccia di più”

(Flavia Pagliochini) Una nuova pulizia per la fonte di San Benedetto, e stavolta sgorga l’acqua. Un gruppo di persone, guidate da Francesco Mignani, ex assessore municipale e oggi consigliere comunale, si è nuovamente dedicato a una giornata di mobilitazione per ripulire la fonte che si trova nei pressi dell’abbazia di San Benedetto, sul Monte Subasio. Una radicale ripulitura congiunta tra il custode dell’eremo e il gruppo sei di Assisi se…, avvenuta a metà giugno: “Un evento particolare – commenta Mignani – che è avvenuto dopo i lavori di ripulitura della fonte di San Benedetto. Nonostante la siccità è ricomparsa l’acqua, episodio accolto con grande entusiasmo da parte di noi tutti ed in particolare da Alberto, l’eremita custode, a dalle suore Benedettine”. (Continua dopo il video – link diretto)

Non è la prima volta che gli appassionati del monte Subasio richiedono attenzione per i fontanili del monte che sovrasta Assisi. Si tratta peraltro di luoghi frequentati dagli escursionisti ben prima che la giunta comunale puntasse con decisione sul Subasio. E ora, sulla fonte di San Benedetto e non solo, si potrebbe dare un segnale in tal senso “facendo – propone Mignani – delle ricerche per la ricaptazione e comunque provvedere alla riqualificazione della fonte stessa e delle altre che necessitano”.

Un decennio fa il fontanile di San Benedetto risultava assai malmesso per l’incuria e per l’abbandono, ed è oramai una tradizione la sua pulizia annuale. “Vuole essere un segnale per gli amministratori pubblici e anche per i cittadini che possono e devono criticare, ma possono anche rimboccarsi le maniche e ottenere risultati concreti”. Ripulita la fonte, resta l’opera da completare: e chissà che per il giubileo del 2025 o per l’ottocentenario francescano l’acqua non torni davvero a disposizione di pellegrini ed escursionisti.

