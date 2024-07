Gruppo La Pace, nasce a Santa Maria degli Angeli la nuova casa funeraria (foto)

Nuovo servizio per il Gruppo La Pace agenzie funebri riunite di Assisi e Bastia Umbra. Nasce la casa funeraria, un nuovo modo confortevole di vivere il lutto. La “Casa Funeraria” è situata nella sede di via C. Cecci 18 a Santa Maria degli Anegli. “L’idea di realizzare una casa funeraria nasce dalla volontà di integrare i servizi che può offrire un’impresa di onoranze funebri tradizionale con gli ulteriori servizi innovativi che possono essere messi a disposizione delle persone – spiegano i titolari – potendo utilizzare una struttura all’avanguardia sia dal punto di vista costruttivo, sia dal punto di vista tecnologico, interamente dedicata al momento del commiato, dalla preparazione delle salme, alla celebrazione del rito funebre”.

“La funzione principale della nostra casa funeraria è provvedere alla necessità di ambienti adeguati per accogliere amici e parenti in tutta tranquillità e privacy mentre pongono l’ultimo saluto al caro defunto. La casa funeraria si sviluppa interamente su una superficie di circa 1.000 metri quadri, predisposta nel rispetto di tutte le vigenti normative statali e regionali in materia igienico-sanitaria. Sono state realizzate – continuano i titolari – delle salette, ciascuna suddivisa in anticamera e sala veglia e una sala più ampia denominata “sala del commiato”. Ciascun ambiente è dotato di impianto di climatizzazione caldo-freddo a scomparti, di un impianto di diffusione audio, di un impianto di video sorveglianza e di monitor per la riproduzione di video e immagini. La struttura dispone, all’esterno di un ampio parcheggio riservato”.

Il Gruppo La Pace agenzie funebri riunite di Balducci Rosignoli B., Biselli M., Moccaldo A., Nannolo C. e Paggi F., oltre che della nuova casa funeraria di via C. Cecci 18 a Santa Maria degli Angeli, è dotato di altre tre sedi operative nel territorio: una in via A. De Gasperi sempre a Santa Maria degli Angeli, una a Bastia Umbra in via Roma 27, e una a Palazzo di Assisi in via Michelangelo 2. Il Gruppo La Pace agenzie funebri riunite opera ormai da molti anni nel settore delle onoranze funebri. Disponibile anche il servizio necrologi online, dove è possibile inviare messaggi di cordoglio 2, 24 ore su 24, il numero verde telefonico 800913413.

