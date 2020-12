Forte vento, disagi anche nei Comuni di Assisi e Bastia Umbra (foto)

Albero caduto in via San Francescuccio de' Mietirori (fra Santa Maria e Bastia Umbra), pali spezzati in zona via del Lavoro (Bastia Umbra), cavi fuori posizione

Forte vento e tanti disagi ad Assisi. Tante le richieste di intervento arrivate alla centrale dei Vigili del Fuoco di Perugia, Spoleto, Foligno e Todi, fra i comuni più colpiti. Ma anche da Assisi e Bastia Umbra sono moltissime le richieste intervento e gli interventi per piante cadute e rami pericolanti.

Cassonetti ribaltati in più zone a Santa Maria degli Angeli. Situazione grave in via San Francescuccio de’ Mietitori, fra Assisi e Santa Maria degli Angeli direzione Costano dove è caduto un albero danneggiando una recinzione di un’abitazione privata. Sempre lungo la stessa strada provinciale, richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì 28 dicembre. I pali che sorreggono i cavi sono divelti e caduti.

Il più grande (3-4 in tutto) si è spezzato a metà all’altezza del parcheggio all’incrocio con via del Lavoro (comune di Bastia Umbra). I cavi sorretti da pali in legno, alcuni spezzati a metà, altri caduti o di traverso, sono in alcuni tratti ad altezza uomo, tirati e finiti fuori posizione.

AGGIORNAMENTO delle ore 20.40 di lunedì 28 dicembre

Sul fronte maltempo sono 150 interventi in coda, oltre 100 gli interventi effettuati dalle varie squadre della provincia. Le criticità maggiori si sono avute in zona Todi, Assisi, Spoleto, ed hanno riguardato tetti scoperchiati, alberi pericolanti o caduti, in qualche caso su delle vetture senza provocare feriti. Molto alta la mole delle chiamate.

Foto di intervento a Bastia Umbra inviate dalla lettrice Elisa; altre foto Redazione AssisiNews