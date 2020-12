Cimiteri comunali, lavori per 250.000 euro in tutto il comune di Assisi

Duecentocinquantamila euro di lavori all’interno dei 12 cimiteri comunali, tra quelli già fatti e gli altri programmati nei prossimi mesi. Tra le opere da citare, la sistemazione del muro di cinta del cimitero di Assisi centro oppure la ristrutturazione di parti del cimitero vecchio di Santa Maria degli Angeli con relativo assestamento dei lucernai e impermeabilizzazione di alcuni blocchi di loculi. Anche la chiesa del cimitero nuovo di Santa Maria degli Angeli è stata impermeabilizzata, mentre nel cimitero storico di Assisi, oltre a rendere impermeabile il gruppo Galleria, è stata messa a dimora la siepe per la delimitazione dei campi di inumazione ed è stato rifatto l’impianto di luce votiva nel settore di levante. È stato sistemato il muro di cinta del cimitero di Palazzo, riqualificata la strada di accesso a quello di Capodacqua ed è stata realizzata la delimitazione dei campi di inumazione a San Vitale. Non va inoltre dimenticata la sostituzione delle 8000 lampade votive in tutti i 12 cimiteri comunali.

L’amministrazione – si legge in una nota – ha dato disposizione di effettuare un cambio graduale di tutte le luci votive del cimiteri comunali, infatti ogni volta che le vecchie lampade smettono di funzionare vengono sostituite con quelle nuove a led, che hanno durata più lunga e maggiore luminosità. Ne sono state già sostituite 2000, altre 1000 sono state acquistate e mano mano soppianteranno le vecchie luci votive. Secondo il vicesindaco, Valter Stoppini, “l’amministrazione comunale, fin da quando si è insediata, ha sempre prestato attenzione e risorse ai luoghi dove riposano i defunti. La cura dei cimiteri comunali – aggiunge – è sempre stata una nostra priorità costante perché tenere in ordine i luoghi dove si trovano i nostri defunti è un segno di civiltà e di rispetto. Ci sono ancora dei lavori da fare, il programma di interventi non si è esaurito, nel cimitero monumentale di Assisi, per esempio, quanto prima sarà sistemato il campo dove vengono disperse le ceneri, ma interesse dell’amministrazione è di aver cura dei cimiteri e lo stiamo dimostrando con le opere. E l’impegno non è rivolto solo ai cimiteri più grandi, i nostri uffici, che ringrazio a nome dell’amministrazione per il lavoro e la sensibilità, hanno attenzione anche per quelli più piccoli delle frazioni”.