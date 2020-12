Piazza delle Viole, Pd e Assisi Domani: “Uniti per Assisi vota contro il suo emendamento”

Nel bilancio di previsione 2021-2023 ci sono anche i fondi per la Piazza delle Viole, progetto per cui si è lungamente battuto Ivano Bocchini, residente nella zona e presidente della locale Pro loco. Ma – segnalano Pd e Assisi Domani – curiosamente il gruppo di minoranza Uniti per Assisi di cui Bocchini fa parte ha votato contro.

“L’amministrazione Proietti, che fin dall’inizio del mandato elettorale persegue costantemente l’obiettivo delle “frazioni al centro” dell’attenzione politica affinchè non ci siano periferie, ha sostenuto un emendamento al bilancio di previsione 2021-2023 con il quale Uniti per Assisi chiedeva di inserire la progettualità e la futura realizzazione di Piazza delle Viole nel bilancio triennale. L’emendamento, nell’ambito del percorso al quale stava già lavorando l’amministrazione, è passato all’unanimità e, come tale, è stato immediatamente inserito nel bilancio triennale”, si legge in una nota.

“Questo a dimostrazione che quando si tratta di fare qualcosa per i cittadini l’amministrazione comunale non conosce divisioni, infatti Piazza delle Viole è un progetto di utilità e di interesse per una comunità, è il desiderio di identità di una frazione, e come tale degno di approvazione.

Ma ciò nonostante Uniti per Assisi ha espresso voto contrario sul bilancio di previsione, di fatto ha votato contro il suo stesso emendamento. Peccato poteva essere un’occasione per dire da che parte si sta, se dalla parte della gente o della piccola politica, se dalla parte dell’interesse generale o degli interessi di bottega”.

“Il Comune di Assisi – ricordano i due gruppi consiliari di maggioranza – è stato il primo in Umbria ad approvare il bilancio di previsione e in un momento come questo, segnato da una pandemia senza precedenti, l’amministrazione ha deciso di non aumentare le tasse consapevole delle grandi difficoltà che stanno vivendo i cittadini di Assisi, i commercianti e gli imprenditori, di diversificare gli investimenti per esempio nella riqualificazione del patrimonio, nella manutenzione della viabilità, nella messa in sicurezza delle scuole”.

Foto in evidenza da Iluoghidelsilenzio.it