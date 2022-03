Assisi piange Fortunato Berardi, ex primario dell’ospedale di Assisi

Profondo cordoglio ha destato anche in Assisi la scomparsa del professor Fortunato Berardi che per lunghi anni, dal 1981 al 1998, ha ricoperto la carica di primario della Divisione di Chirurgia generale e patologia chirurgica dell’anziano all’ospedale di Assisi, arrivando a ricoprire, dopo l’istituzione del Dipartimento di Chirurgia nella Usl, il ruolo di coordinatore. Un’attività, quella svolta in Assisi, “portata avanti con grande dedizione, professionalità, umanità che lo hanno fatto essere figura di spicco e di riferimento a livello regionale e nazionale”, come ricorda la Nazione Umbria.

Fortunato Berardi, nato a Panicale nel 1938, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1963 ha eseguito oltre 20.000 interventi chirurgici come operatore e almeno altrettanti come coadiuvante; ha inoltre organizzato e presieduto incontri e convegni scientifici regionali, nazionali e internazionali. È stato tra l’altro mmbro del locale Rotary club, ricoprendo l’incarico di presidente nei periodi 1989-1990 e 2002-2003 e di rappresentante del Governatore per l’Umbria.

Le esequie del Professor Fortunato Berardi si terranno lunedì 28 marzo alle 11. Il corteo funebre avrà inizio alle 10.30, partendo dalla Casa Funeraria Ifa Passeri (in via Donizetti, 115, San Sisto) per la chiesa di Santa Maria Regina della Pace in Santa Lucia.

