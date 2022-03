Donna incinta di Santa Maria degli Angeli partorisce in ambulanza

Diretta all'ospedale di Foligno, la donna non è riuscita ad arrivare in tempo: ambulanza in sosta ed è nata una bella femminuccia

(Stefano Berti) Il tragitto da compiere non era lunghissimo, ma non ce l’ha fatta ad arrivare all’ospedale dove aveva deciso di dare al mondo la sua bambina. Così una donna incinta, giovane mamma ha finito per partorire a bordo dell’ambulanza, che la stava portando da Santa Maria degli Angeli al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 marzo 2022. La donna ha capito che la sua piccola aveva deciso di venire al mondo e ha chiamato il 118. Sul posto a Santa Maria degli Angeli l’ambulanza partita dall’ospedale di Assisi che in breve ha caricato a bordo la donna diretta alla volta del nosocomio più vicino, appunto quello di Foligno.

Assistita dal personale medico a bordo dell’ambulanza, la donna incinta non è riuscita ad arrivare con il mezzo all’ospedale della città della Quintana e ha dato al mondo una femminuccia all’interno dell’ambulanza cha si è fermata in sosta (nei pressi di Spello dalle prime informazioni) per farla partorire. Fortunatamente tutto è andato per il meglio ed è nata una femminuccia.

È la seconda volta in meno di due anni che una donna ‘partita’ con urgenza da Assisi – anche in quel caso da Santa Maria degli Angeli – non riesce a partorire in ospedale, dopo che nel giugno del 2020 un’altra mamma aveva partorito in auto sempre un bambina di sesso femminile. La piccina nacque all’ora di pranzo fra via Armando Diaz e via Sandro Pertini. Quando medici e infermieri arrivarono a Santa Maria degli Angeli, la donna aveva partorito con l’aiuto di una parente. Mamma e bimba furono poi ricoverate in buona salute al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Foto di Tuva Mathilde Løland | Unsplash

