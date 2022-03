Coronavirus in Umbria, il bollettino del 27 marzo 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 1.544 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.690 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.788 a 1.791, 3 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 226.323 a 227.867 (appunto 1.544 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 203.481 a 205.937 (2.456 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 21.054 a 20.139 (meno 915; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.160, per un totale da inizio pandemia di 1.580.074 (ieri erano 1.577.914), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 8.384, per un totale da inizio pandemia di 2.380.759 (ieri erano 2.372.375). I ricoveri passano da 203 a 214, più 11, di cui 3 in terapia intensiva, meno 1. Gli isolamenti contumaciali passano da 20.851 a 19.925, meno 926. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 732 a 697, meno 35, mentre i guariti aumentano da 7.457 a 7.537, più 80. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 8.246 a 8.292, più 46. Le persone in isolamento contumaciale passano da 726 a 691, meno 34. Sei persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. Aumentano purtroppo i decessi da inizio pandemia, da 57 a 58, una persona scomparsa in più. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 568 a 548, meno 20. I guariti aumentano da 5.962 a 6.017, più 55. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 6.589 a 6.624, più 35. Gli isolamenti contumaciali passano da 563 a 543, meno 20. Cinque persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 59. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 114 a 116, più 2, mentre i guariti aumentano da 1.197 a 1.210, più 13. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.322 a 1.337, più 15. Le persone in isolamento contumaciale passano da 114 a 116, più 2. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 11.

A Cannara i positivi attuali passano da 80 a 85, più 5, mentre i guariti aumentano da 1.153 a 1.162, più 9. I casi positivi totali salgono da 1.240 a 1.254, più 14, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 80 a 85, più 5. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 7.

