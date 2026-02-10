Forza l’auto di un turista e ruba un pc: rintracciato e denunciato sessantenne

Forza l’auto di un turista e ruba un pc: i carabinieri rintracciano e denunciano a piede libero un sessantenne, restituendo poi la refurtiva alla vittima.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi, nel contesto delle iniziative volte a contrastare i reati contro il patrimonio, intensificate in occasione delle celebrazioni dell’Ottocentenario del Santo della “Città Serafica”, hanno condotto attività di prevenzione e controllo del territorio. A seguito di tali servizi, è stato individuato e denunciato un 60enne italiano, residente in zona e goà noto alle Forze dell’ordine poiché già sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un turista, un 48enne, residente nel Nord Italia.

In particolare, l’autore del reato ha forzato l’autovettura della vittima, asportando un pc completo di accessori. La rapida attività investigativa, condotta dai militari mediante l’analisi dei filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, ha permesso di ricostruire la dinamica del reato e di attribuire la responsabilità al 60enne, il quale è stato prontamente rintracciato presso la sua residenza. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, che è stata successivamente restituita alla parte lesa. Al termine delle formalità di rito, in forza degli elementi indiziari raccolti a suo carico, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato.

Foto di Georgiy Lyamin | via Unsplash

© Riproduzione riservata