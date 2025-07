Francesca Di Luca promossa a primo dirigente della Polizia di Stato

Ancora un riconoscimento per la dottoressa Francesca Di Luca, da oltre un decennio alla guida del commissariato della Polizia di Stato di Assisi.

Qualche giorno fa il consiglio di amministrazione per il personale ha promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato proprio la dottoressa Di Luca, già vicequestore e prima ancora vicequestore aggiunto. Un riconoscimento che suggella una carriera lunga, intensa e brillante che da anni la vede nella città serafica in prima linea non solo nei grandi eventi che vedono ad Assisi personalità di livello mondiale, ma anche e soprattutto accanto ai cittadini e alle loro piccole e grandi necessità.

Laureata in giurisprudenza e in scienze della pubblica amministrazione, originaria di Vasto, Francesca Di Luca ha lavorato in passato all’ufficio immigrazione della questura di Terni e nella sua carriera ha anche prestato servizio in Sardegna. Nel 2021 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e tra gli ultimi riconoscimenti, un encomio solenne – insieme ad alcuni suoi poliziotti – per aver “rintracciato” i responsabili di numerosi furti in abitazione tra Umbria e Toscana, consegnatole il 10 aprile scorso in occasione della festa per i 173 anni del Corpo tenutasi ad Assisi alla presenza tra gli altri del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani. Una promozione che è anche un tributo al valore della professionalità e alla dedizione di chi, giorno dopo giorno, lavora per garantire sicurezza e legalità al Paese.

