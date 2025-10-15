Furgone si sfrena e colpisce due auto: chiusa via Fontebella per due ore (foto)

L'accaduto il 15 ottobre mattina, sul posto anche la municipale

15 Ottobre 2025 Cronaca 829

Furgone si sfrena e colpisce due auto: chiusa via Fontebella per due ore (foto)

Via Fontebella chiusa da un paio d’ore ad Assisi per permettere la rimozione di due auto danneggiate da un furgone che si è sfrenato finendo loro addosso. L’accaduto stamattina, mercoledì 15 ottobre, intorno alle 8.

L’autista del furgone stava facendo quanto doveva quando improvvisamente il mezzo si è sfrenato ed è tornato indietro per una ventina di metri, danneggiando prima l’inferriata di un hotel e poi colpendo due auto. Il mezzo è stafo rimosso, poco prima delle 10 stanno venendo rimosse anche le due auto. Sul posto anche la municipale che ha chiuso il traffico nella zona di San Pietro. Mezza Città è stata inaccessibile alle auto per un paio d’ore prima della riapertura intorno alle 10.

