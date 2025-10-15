Economia e Management del Turismo Assisi, incontro formativo presso la sede di BN COM (foto)

Studenti di EMT accompagnati dal professor Fabio Forlani presidente del Corso di Laurea dell’Università di Perugia: trattati i temi della comunicazione e dell’informazione legate alle realtà del settore ricettivo turistico, dell’accoglienza e degli eventi

Nella sede BN COM martedì 14 ottobre la visita di una delegazione dei ragazzi di EMT, accompagnati dal professor Fabio Forlani presidente del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università di Perugia, attivo ad Assisi a Palazzo Bernabei.

“Un incontro basato su argomenti di settore di nostra competenza – sottolineano da BN COM, editore fra le altre attività del gruppo delle testate di Assisi News – suddiviso in due parti alle quali hanno partecipato studenti e staff aziendale: la prima basata sulla nostra esperienza lavorativa nel campo della comunicazione, del design grafico e web, dal mondo digitale ai social media fino all’informazione, applicato alle realtà del settore ricettivo turistico e dell’accoglienza in particolar modo rivolto al rapporto professionista-cliente. Focus anche sugli eventi. La seconda parte in cui insieme, abbiamo iniziato la costruzione della nuova linea di comunicazione degli UTH, incontri ad Assisi 2025/2026, unendo idee per una fase di progettazione che porterà allo sviluppo di una comunicazione completa, mirata ed efficace”.

Un incontro voluto dal professor Forlani, che segue i ragazzi nella propria formazione. “Collaboriamo da anni com EMT dando il nostro contributo in ambito della grafica, della comunicazione cartacea e digitale, dei social media e dell’informazione – spiega BN COM – lieti della grande crescita che il corso sta ottenendo anche grazie al nostro contributo attivo e a campagne comunicative di successo”. Oltre 50 le nuove matricole iscritte in questo nuovo anno accademico, per una crescita attesa da tempo.

EMT forma (qui tutte le info) figure professionali (manager, addetti al marketing, massime cariche gestionali) in grado di operare: nelle imprese turistiche e dell’ospitalità; nelle agenzie di viaggio, nei tour operator incoming e nelle agenzie di organizzazione di eventi e valorizzazione turistica; negli enti pubblici e nelle agenzie di sviluppo territoriale.

Gli studenti nel loro percorso acquisiscono conoscenze e competenze idonee ad affrontare le problematiche commerciali, gestionali e organizzative relative, da una parte (Hospitality management), al management delle imprese ricettive e dell’ospitalità e, dall’altra parte (Turismo esperienziale), alle agenzie di viaggio e i tour operator incoming, gli uffici e le agenzie di promozione turistica, le agenzie di organizzazione di eventi, le agenzie per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, ambientale e territoriale. “Onorati di essere al fianco di questa importante realtà” – concludono dai vertici di BN COM.

Foto: Mauro Berti redazione Assisi News ©️BN COM

© Riproduzione riservata