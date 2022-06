Furti a Tordibetto, residenti esasperati: svaligiata abitazione venerdì sera

Furti a Tordibetto, residenti esasperati. Stavolta il colpo riuscito, in via Bastia a Tordibetto, una zona presa di mira più volte dai ladri. Sul fatto indagano i carabinieri di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino. Secondo le prime informazioni, a essere presa di mira una delle case della zona: secondo la ricostruzione del Corriere dell’Umbria gli abitanti erano usciti per cena, venerdì sera, i ladri hanno divelto le finestre e dopo aver messo a soqquadro la casa asportato contanti e preziosi. Il bottino è in corso di quantificazione, ad aiutare le indagini alcune testimonianze che avrebbero visto una macchina parcheggiata poco lontano e che sarebbe partita a tutta velocità.

E i residenti sono esasperati dai furti a Tordibetto, visto che controlli e ‘ronde’ (il Comune ha attivato il protocollo di vicinato) sembrano potere ben poco. Nell’ultima settimana la zona è stata presa di mira ben tre volte: in un caso a sventare il colpo era stato un piccolo cane, che aveva cominciato ad abbaiare quando i ladri, nella notte tra venerdì e sabato scorso, si era introdotto in casa. Anche in quel caso i ladri erano entrati dalla finestra della cucina, ma quando avevano acceso la luce erano stati messi in fuga dall’abbaiare del cane; anche in quel caso i testimoni avevano sentito una macchina sgommare via a grande velocità. L’accaduto era successo in via del Colle, strada parallela a quella via Bastia dove il giorno prima era stato tentato un altro furto: “Continuano a ripetersi i furti nella zona di via Bastia! Hanno tentato di entrare nella nostra casa ma ho sentito il cancello e sono scappati, sono però entrati nella casa di fronte alla mia”, la segnalazione di una residente. E il malumore cresce: i residenti si dicono sconcertati e amareggiati dalla sfrontatezza dei ladri e chiedono più controlli, fisici – con più passaggi delle forze dell’ordine – ma anche da remoto, con l’installazione di più telecamere.

Foto di TheDigitalWay da Pixabay

