Ladri affamati ad Assisi, si portano via anche sei prosciutti e fettine di carne

Ladri affamati e scatenati nell’assisano bastiolo: c’è anche infatti chi ruba sei prosciutti e fettine di carne. Numerose le segnalazioni sui social e non solo: nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti si sono introdotti in un supermercato alle porte della città, e il bottino è stato succulento: oltre a prodotti igienici e per la casa, i ladri si sono portati via sei prosciutti e le fettine di carne del congelatore, ma anche il cambio dei vestiti delle persone che lavorano nel negozio.

Diversi i precedenti di ladri affamati: a maggio una persona nella zona di Viole era stata arrestata per aver rubato cibo e tablet in una struttura ricettiva, mentre un paio di anni fa, poco prima del lockdown, un uomo di Cannara era stato rintracciato per aver rubato 16 confezioni di formaggio e 4 confezioni di pancetta, per un valore di circa 150 euro e in casa sua le forze dell’ordine avevano ritrovato ben 73 confezioni di formaggio stagionato, 20 confezioni di wurstel, 60 confezioni di vino sono state rinvenute e restituite al direttore del negozio. Un curioso precedente infine quando i ladri si erano introdotti alla bocciofila di via Padre Giovanni Principe ad Assisi, oltre a rubare una televisione, avevano approfittato anche un piatto di pastasciutta.

Ma quanto a furti non va meglio nelle frazioni: a Tordibetto sono i residenti a segnalare che “continuano a ripetersi i furti nella zona via Bastia! Stanotte hanno tentato di entrare nella nostra casa ma ho sentito il rumore metallico del cancello e mi sono affacciata – scrive una residente – da noi hanno desistito ma ora apprendo che, all’incirca alla stessa ora sono entrati nella casa di fronte alla mia. L’altra notte abbiamo chiamato le forze dell’ordine, ma possibile che non ci sia da parte delle istituzioni, un modo per controllare, vigilare e prevenire?”. E anche a Bastia non mancano le segnalazioni: un cittadino ironicamente ringrazia “quei ladri che si sono introdotti nella casa di mia madre deceduta, e quindi ora disabitata, in via Campiglione a Bastia per aver collaborato nelle operazioni di svuotamento dagli armadi delle cose da buttare. Visto che non hanno trovato nulla a loro confacente non gradendo neanche una caramella dei dolcetti in bella vista se mi contattano in privato sarò ben lieto di ricompensare con un adeguato emolumento, considerando che il costo del vetro rotto per entrare sarà molto inferiore a quello del lavoro da loro svolto. Morale della favola: attenzione ai furti ricorrenti tra Bastiola Campiglione Tordibetto Palazzo e che le forze dell’ordine vigilino”.

Foto di Markus Spiske | via Unsplash

