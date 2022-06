Riccardo Migno, un allevatore bastiolo campionissimo in Spagna (foto)

Due assisani campioni del mondo in Spagna. Sono l’allevatore bastiolo di gascon saintongeois Riccardo Migno, che stanno ottenendo un grande successo e molte vittorie in esposizioni nazionali ed internazionali grazie alla costanza nell’allevamento e nell’allenamento ma anche grazie alla passione per la caccia al cinghiale di Riccardo, che gli ha permesso di sviluppare esperienza e conoscenza nell’allevamento.

“Presentare e proclamare DUE CAMPIONI DEL MONDO è una soddisfazione grandissima per chi cerca di migliorarsi giorno dopo giorno. Un grazie infinito a chi mi ha dato la possibilità di far nascere questi soggetti e alla handler Maria Scoscia che mi ha aiutato in questo percorso. E come è successo sempre in Spagna nel 1982 … #CAMPIONIDELMONDO!!!!!!”, la soddisfazione di Riccardo Migno su Facebook.

Nello specifico, l’allevatore bastiolo (non nuovo a importanti vittorie) ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: Brio, Campione del mondo, Campione di Spagna e Campione internazionale in omologazione; Fiona, Campione del mondo e campione di Spagna; Barone, Campione di Spagna; Brenda, Campione di Spagna e Campione internazionale in omologazione.

Tipico segugio francese, muscoloso, dalle gambe e dalle orecchie lunghe, alto dai 65 ai 72 cm nella taglia grande e dai 56 ai 62 cm nella taglia piccola il Gascon saintongeois ha un mantello di colore bianco e nero con focature di colore marrone. Il Gascon Saintongeois è nato per la caccia. Può essere usato per la caccia a tiro, ma sa agire anche in muta a forzare il selvatico. E’ un eccellente accostatore, sbrigativo in grado di trovare le tracce anche di notte sia sul suolo, che nella vegetazione. Non ha paura di nulla e non è un animale pigro.

© Riproduzione riservata