Furti in appartamento, ladri messi in fuga: succede a Palazzo

Quattro furti a Palazzo e uno nella zona di via dell’Aeroporto nel giro di pochi giorni. Ladri scatenati nell’assisano, e solo l’intervento delle forze dell’ordine evita il peggio. A inizio settimana i carabinieri sono intervenuti per un furto dentro un condominio di più appartamenti a Palazzo, mentre mercoledì sera è stata la polizia di Stato a intervenire nella frazione assisana, dove sono state prese di mira due abitazioni poco distanti tra loro. Quattro in questo caso le auto intervenute, che hanno fatto fuggire i ladri. Tornati in azione poche ore dopo e solo a qualche centinaio di metri di distanza, ieri mattina nella zona di via dell’Aeroporto, anche qui un furto di modesta entità, anche se sicuramente fastidioso per chi lo ha subito.

Immediato il tam tam nelle chat e nei gruppi social, anche visto che si tratta di zone solitamente tranquille e dove nel giro di pochi giorni si sono verificati diversi furti. A inizio settembre a Santa Maria degli Angeli (che ha vissuto una estate “calda” dal punto di vista della cronaca) ignoti avevano invece spaccato la vetrina di una nota catena di negozi di abbigliamento e casalinghi e anche una struttura sportiva della zona, mentre nel corso di tutta l’estate erano stati diversi i furti in abitazione, con il caso eclatante di una cassaforte sventrata da una casa alle porte del centro storico di Assisi e sventrata a mazzate nella zona dello stadio, dove un autista di bus aveva subito una tentata rapina con una siringa.

Pochi giorni fa inoltre, come ricorda la Nazione Umbria, sempre nella zona est di Assisi, un tentativo di furto è andato male per il rientro improvviso della proprietaria dell’abitazione che ha poi raccontato la sua brutta esperienza attraverso ai social oltre ad aver allertato i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi. La donna è uscita presto di casa (zona campo sportivo), insieme al figlio che ha notato la presenza di una macchina parcheggiata vicino casa, a marcia avanti, con i fari accesi e con una persona a bordo. Tornando a casa dopo pochi minuti, intorno alle 8.30 di ieri, ha subito visto che c’era qualcuno in casa e che i ladri avevano picchiato l’esemplare femmina di pastore maremmano che era rimasto in casa e che fortunatamente era solo assai spaventata. Della vicenda sono stati informati anche i Carabinieri con la descrizione dell’auto sospetta (che a quanto risulta era già stata notata nella zona nei giorni scorsi) e anche di alcuni numeri della targa.

Foto di Salah Ait Mokhtar | Via Unsplash

© Riproduzione riservata