Meteo Assisi 8-10 novembre 2024: umidità e nebbia con sprazzi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 8-10 novembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, settimana fredda e per di più umida sulle pianure per effetto del mix alta pressione e scarsa ventilazione. L’umidità ormai dopo la pioggia di ottobre ed ora le due settimane consecutive di alti valori di pressione al suolo resta “ancorata e intrappolata” nei bassi strati generando una sensazione di freddo maggiore. Minime della notte su valori normali per il periodo, massime del giorno 3-4 gradi sopra-media. Vediamo le previsioni nel dettaglio per il weekend in arrivo con meteo Assisi 8-10 novembre 2024:

Oggi venerdì, domani sabato e dopodomani domenica: giornate quasi speculari con nebbie, le grandi protagoniste delle notti e mattinate, di giorno “più tiepido” e soleggiato ma pur sempre umido. Ventilazione scarsa o del tutto assente e qualità dell’aria molto bassa.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà dapprima (lunedì e martedì) una prosecuzione del clima soleggiato in pieno giorno e nebbioso al mattino e durante la notte, segue un cambiamento del tempo, che diverrà gradualmente più nuvoloso e piovoso con anche il rischio tra mercoledi e giovedì delle prime nevicate fino in collina.

A tutti voi un sereno weekend e l’augurio di trascorrere giorni speciali per voi. A presto.

Foto di Ricardo Gomez Angel | via Unsplash

https://unsplash.com/it/foto/silhouette-di-montagne-durante-il-giorno-dTSaC-S-7fs

