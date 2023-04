Furti nell’assisano, tre colpi in una notte: cittadini esasperati

Non si fermano i furti nell’assisano. Dopo che a Petrignano il padrone di casa che dormiva si è svegliato al rumore dei ladri; e dopo che a Castelnuovo, in via San Vincenzo, i ladri hanno portato via oro e denaro, spruzzando sui cani uno spray di colore rosso su cui sono in corso indagini, nel corso degli ultimi giorni sono stati registrati diversi colpi. E i cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli

Nel centro storico, in via pozzo della Mensa, al Vescovado e sopra Piazza del Comune. Ma anche nella zona di via Valecchie, in un paio di abitazioni, e in viale Umberto I, in casa di una donna che dormiva. E poi ci sono i furti – nell’assisano e nel bastiolo – di volanti multifunzione, cruscotti elettronici e altri optional tecnologici di auto di marca.

Anche per questo i cittadini (che già in passato si era mobilitati per avere più illuminazione pubblica, richiesta accolta, e avevano anche ipotizzato delle ronde) tornano a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine. Dal canto suo il Comune nei giorni scorsi ha rilanciato il controllo di vicinato che, oltre alla sicurezza, prevede la collaborazione dei cittadini (solo a scopo segnalatorio) per il controllo dell’ambiente e del decoro urbano, anche al fine di ridurre il divario tra la percezione dell’insicurezza e il numero di reati effettivamente commessi, e garantire, allo stesso tempo, una più efficace segnalazione alle forze dell’ordine dei comportamenti illegali. Un tema che – segnalano alcuni cittadini – era stato accantonato all’indomani delle elezioni, ma che ora torna di stringente attualità vista la sequela di furti nell’assisano degli ultimi giorni.

