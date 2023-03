Volanti e cruscotti rubati, casi anche nell’assisano-bastiolo

Auto smembrate per rubare volanti multifunzione, cruscotti elettronici e altri optional tecnologici, o anche semplicemente quello che c’è all’interno del mezzo, magari sul sedile posteriore. Succede ad Assisi e Bastia Umbra, come da segnalazioni su Facebook. Nel mirino dei ladri i volanti e cruscotti di Mercedes e BMW, ripulite a volte in pochi minuti, il tempo di asportare il volante delle vetture, smontare il cruscotto ed estrarre la consolle.

Oltre ai giusti attrezzi ad aiutare i ladri anche la fortuna, visto che in nessun caso sarebbero scattati gli allarmi antifurto. Molteplici le segnalazioni in tutta Italia di questi furti di volanti e cruscotti di Mercedes e Bmw, ma anche Audi, Smart e altri modelli. “A fare gola sono in particolar modo le componenti elettroniche e digitali installate a bordo dei vari modelli: display, navigatori satellitari, radio, connessione blutetooth allo smartphone. Tutti optional parecchi costosi, il cui valore può raggiungere diverse migliaia di euro”, si legge negli articoli dedicati a questi episodi. Per quanto riguarda i volanti, “I modelli più rubati sono quelli sportivi, cosiddetti ‘a tre razze’, meglio ancora se dotati di leve per il cambio manuale. Sono i modelli preferiti dai ladri perché sono costosi, sofisticati, utili per tante funzioni e facili da rivendere sul mercato dell’usato”.

