Furto a Santa Chiara, con un’auto sfondano l’ingresso di una gioielleria e portano via 20.000 euro di preziosi (foto e video)

Un furto quasi da film quello andato in scena nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile 2025 in pieno centro a Santa Chiara. Ignoti – forse 4 secondo le prime informazioni – hanno derubato una gioielleria usando l’auto come ariete per forzare l’ingresso. La vettura è stata rubata e abbandonata proprio di fronte la gioielleria, rimossa nella mattinata di lunedì. Un colpo – secondo la nota diffusa dalla questura di Perugia nel tardo pomeriggio di lunedì – da 20.000 euro. (Continua dopo il video – link diretto)

Secondo le prime informazioni i ladri hanno agito molto velocemente anche per evitare che l’allarme li facesse cogliere sul fatto, in tutto neanche cinque minuti. Ingenti i danni: totalmente distrutta la porta di ingresso e anche un pezzo di muro. In corso le indagini del personale del commissariato della Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Francesca Di Luca. Nella zona e in quelle limitrofe – come piazza del Comune e Porta Nuova – ci sono diverse telecamere i malviventi avrebbero avuto il passamontagna ma le auto usate – la prima per il colpo e la seconda per la fuga; quest’ultima è stata ritrovata nella zona di Brufa a ora pranzo di lunedì 7 – entrambe rubate, come hanno confermato anche gli accertamenti effettuati dal personale del Posto di Fotosegnalamento di Polizia Scientifica, coadiuvato dal personale della Polizia Locale di Assisi, anche tramite la visione delle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza.

Sul posto oltre a tanti cittadini, anche il sindaco ff Stoppini. E se “l’auto-ariete” è una novità nel centro storico (ma a fine 2021 i ladri avevano fatto esplodere il bancomat di piazza del Comune), sono almeno due i precedenti ad Assisi comune: a fine marzo 2021 i ladri avevano tentato un furto a Petrignano di Assisi speronando il bancomat con un carro attrezzi, ma lo sportello ha resistito e il colpo è andato a vuoto, mentre poche settimane un altro colpo – a colpi di ruspa – era stato tentato alla gioielleria Bartoccini del centro commerciale Le Cave. Si tratta peraltro del secondo furto in pochi giorni in pieno centro storico e sempre nella stessa zona: poche settimane fa i ladri avevano svaligiano una abitazione in una via – Bernardo da Quintavalle – con pochi residenti e con i malviventi andati a colpo sicuro nella sola casa i cui proprietari erano partiti per una vacanza di pochi giorni.

