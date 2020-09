Furto di energia elettrica, a Bastia Umbra denunciati in 4 dai carabinieri. Il latrocinio è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Bastia Umbra, agli ordini della compagnia di Assisi diretta dal tenente colonnello Marco Vetrulli.

Nel corso di mirati servizi preventivi coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, nel territorio del Comune di Bastia Umbra, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per furto di energia elettrica. I militari, con l’ausilio di personale tecnico, dopo accurati controlli, accertavano, nella flagranza di reato, il furto di energia elettrica da parte di quattro soggetti.

Essi, nella ricostruzione dei militari, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Nel corso dell’operazione veniva rinvenuto su un palo della stessa rete, un contatore non fornito dall’Ente proprietario e privo di matricola che, direttamente dalla rete pubblica, forniva abusivamente energia elettrica alle persone denunciate. Solo il tempestivo intervento dei militari permetteva l’immediato sequestro del contatore abusivo e l’interruzione dell’azione illegale. I tecnici provvedevano a mettere in sicurezza l’intero impianto ripristinando il normale funzionamento della linea elettrica.

Nel 2018 a Bettona un episodio analogo. In quell’occasione era stata denunciata una coppia che, dal 2009, bypassava il contatore elettrico, riuscendo a consumare circa 15.000 euro di energia elettrica. A insospettire i militari, i bassi consumi dei due. Gi accertamenti condotti con i tecnici della rete di distribuzione hanno permesso di trovare il punto in cui i due hanno tranciato il filo elettrico, a monte del contatore, allacciandovi tutta l’abitazione. I militari visto quanto costatato hanno esteso i controlli anche alla rete idrica ed anche in questo caso hanno rilevato come il contatore era stato smontato e montato in senso inverso, facendo così addirittura diminuire i consumi.