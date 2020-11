“Ad Assisi il G20 della terza economia”: la proposta del sindaco

Stefania Proietti interviene a The Global Foundation alla vigilia di Economy of Francesco

“Assisi è oggi più che mai città messaggio scelta da Papa Francesco per iniziare processi di cambiamento a livello globale. Qui si svolgerà, dal 19 al 21, in forma digitale a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento The economy of Francesco per siglare un patto sulla nuova economia che metta al centro le persone e l’ambiente. Qui Papa Francesco un mese fa, sulla tomba del Poverello, è venuto a firmare l’Enciclica Fratelli tutti per dare continuità e forza ai valori francescani. Per questi “messaggi” propongo di organizzare, prima del forum G20 italiano, il G20 della terza economia, l’economia della fraternità”.

Questa in sintesi, la proposta che il sindaco Stefania Proietti ha lanciato stamattina durante il collegamento con l’iniziativa organizzata da The Global Foundation sul futuro del mondo dopo la pandemia, a cui partecipano vari esponenti della finanza e dell’economia, tra cui il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco e il professor Enrico Giovannini, oltre a esponenti del dicastero dello sviluppo umano integrale e alla segreteria di Stato del Vaticano. La proposta del G20 della terza economia è stata posta dal sindaco anche all’attenzione del Governo italiano, nell’ambito del progetto Assisi 2020-2026 proposto per dare attuazione a livello locale ai fondi del Recovery Fund.

“Il G20 della terza economia – ha spiegato il sindaco durante il collegamento – sarà un incontro tra i leader, i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali, aperto alle realtà sociali, al terzo settore, alle start-up leader dell’innovazione sociale, ai fondi green e di sviluppo sociale, a tutte le principali realtà del mondo economico, finanziario, produttivo ed imprenditoriale che attuano bilanci sociali e ambientali, in grado di orientate il G20 italiano allo sviluppo umano integrale”.