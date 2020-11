Raccolta generi alimentari e di prima necessità ad Assisi, come aderire

È organizzata dalla società Fortini, con il CVS Assisi e in collaborazione con AUCC; si può anche donare a Spesa sospesa o direttamente al conto del Comune

Emergenza sociale causa coronavirus, si mobilitano le associazioni assisane: il direttivo ha ritenuto che la Società Fortini dovesse contribuire per la propria parte a mitigare alcune conseguenze del fenomeno pandemico in corso. Nello specifico, è possibile aderire alla raccolta generi alimentari e di prima necessità, con donazioni per l’Emporio 7 Ceste per il contrasto alle difficoltà economiche delle famiglie.

L’iniziativa, organizzata dalla Fortini con il Centro Volontariato Sociale Assisi e in collaborazione con AUCC, ha il con il patrocinio del Comune di Assisi. La raccolta viene effettuata presso il CVS – V. S. Paolo, 21: da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 12 e alla società Fortini martedì e Giovedì dalle 15 alle 17. Sono richiesti generi alimentari a lunga conservazione (escluse bevande alcoliche e prodotti freschi); prodotti per l’igiene della persona (inclusi pannolini); prodotti per l’igiene della casa. Quanto raccolto sarà poi conferito all’Emporio 7 Ceste di S. Maria degli Angeli gestito da Caritas e Comune di Assisi.

Correlato: Assisi Virtual Marathon, il Rotary lancia una maratona virtuale per un radiografo da corsia

I centri raccolta non distribuiscono direttamente quanto pervenuto dalle donazioni e che per informazioni sulle procedure per la distribuzione ci si deve rivolgere a: Protezione Civile Comunale – 075-8044440 / 335-6777170; Caritas Diocesana / Emporio 7 Ceste – 371-3344796; oppure alla Croce Rossa Italiana, Assisi – 075-8043500 e alla Misericordia Assisi – 075-8039801 / 330-281336.

Se portare i beni fisicamente in loco può essere difficoltoso, per aderire alla raccolta generi alimentari e di prima necessità si può contribuire con maggior comodità a “Spesa Sospesa” organizzata da Comune di Assisi e Protezione Civile. Nei negozi del territorio comunale è possibile lasciare, in appositi contenitori all’uscita, prodotti alimentari a lunga conservazione o generi di prima necessità che poi verranno consegnati all’Emporio 7 Ceste

L’emergenza sociale causata dal Coronavirus è solo parzialmente alimentare e molteplici sono i bisogni conseguenti alla crisi economica che pone in difficoltà un numero sempre crescente di nostri concittadini. La società Fortini ricorda quindi il Conto Corrente “Comune di Assisi per Emergenza Covid-19” (IBAN IT75L0103038270000000188989) dove è possibile versare il proprio contributo.