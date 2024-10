Gaia morta a 24 anni, l’autopsia non scioglie i dubbi. I funerali tra sabato e lunedì

Dall’autopsia svolta sul corpo della 23enne Gaia P. non sarebbero emerse indicazioni particolari sulla causa della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio dopo un’anestesia somministrata dal dentista.

Lo riporta il Corriere dell’Umbria in edicola, secondo cui non ci sono elementi di rilievo dall’ispezione cadaverica, condotta dal medico legale Sergio Scalise Pantuso. Oltre a capire se ci sia una relazione tra l’anestesia somministrata alla vittima e il malore, o se si sia trattato di una tragica “concomitanza”, le ipotesi – come riporta il Tgr Rai – sono tre: la morte in conseguenza di uno shock anafilattico, per tossicità sistemica da anestetici locali, ossia la lidocaina, oppure per un malore accidentale.

Si cercherà ora di capire quanto avvenuto nello studio del dentista, dove la tragedia è avvenuta: al momento la procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. In un’intervista al Messaggero il padre Vincenzo ha spiegato di aver portato la figlia dal dentista per l’estrazione di un dente del giudizio, seduta finita in tragedia: “Era sana, non voglio soldi: voglio capire perché Gaia non c’è più. “In ospedale le hanno fatto tutti gli esami possibili in ospedale, anche la tac, per capire se avesse qualcosa, un danno precedente, una malattia congenita. Ma niente. Mia figlia stava bene” ha dichiarato il padre al Messaggero, aggiungendo: “Si pensa sia stata l’anestesia. Io voglio solo sapere perché è morta”.

La salma della giovane dovrebbe essere ora riconsegnata alla famiglia: secondo le prime informazioni la comunità potrà salutarla da venerdì alla Casa Funeraria La Pace a Santa Maria degli Angeli, per i funerali le date sono quelle di venerdì o sabato. Tanti i messaggi di cordoglio per una tragedia che ha sconvolto l’Umbria e in particolare Bastia Umbra e Assisi. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del liceo Properzio, che Gaia aveva frequentato: eri una ragazza brava, dolce e generosa, scrivono i professori e compagni che l’hanno conosciuta. La salma dovrebbe essere restituita alla famiglia nelle prossime ore, e dopo il saluto alla Casa Funeraria La Pace a Santa Maria degli Angeli, dove sarà allestita la camera ardente, per i funerali le date sono quelle di venerdì o sabato.

© Riproduzione riservata