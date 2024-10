Istituto Comprensivo Assisi 2, viaggio a Roma da ricordare per i giovanissimi alunni (foto)

Lunedì 23 e 30 settembre 2024, sono state due giornate speciali per i bambini e le bambine delle classi quinte di scuola primaria Giovanni XXIII, Frondini e Patrono d’Italia, dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, diretto dal Dirigente Scolastico Chiara Grassi. I giovanissimi alunni si sono recati in visita presso il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e del Parlamento Italiano. Accompagnati dai docenti Alessi, Babbuini, Bordichini, Brufani, Carraro, Codignoni, Gravina, D’Errico, Narcisi, Nicosia, Nigro, Rapo, Sonno e Tomassetti, hanno avuto modo di ammirare le sale di uno dei palazzi più belli e significativi di Roma, attraverso un percorso guidato a conclusione di un progetto scolastico di “Educazione Civica e Cittadinanza Attiva” dal titolo: ”Insieme per la giustizia e la pace”.

Attraversando il famoso “Transatlantico”, un corridoio di particolare bellezza, gli alunni hanno avuto il piacere di incontrare e intrattenersi con un commesso che ha illustrato la storia e i luoghi più importanti del Palazzo: la Sala Aldo Moro, chiamata anche sala Gialla, sede della stampa fino a qualche anno fa; la Sala Verde, dedicata alla lettura dei giornali; la Sala della Regina, la sala di rappresentanza più grande dell’ala novecentesca del Palazzo; la Sala della Lupa, luogo in cui si svolgono importanti dibattiti parlamentari e vengono prese decisioni politiche e dove, nel lontano 1946, è stato proclamato il risultato del referendum “Monarchia-Repubblica”. Qui, preziosamente custodita in apposite teche, hanno ammirato la copia originale della nostra Costituzione.

Dopo avere attraversato il corridoio con i busti degli statisti più rappresentativi della storia della Repubblica italiana, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 sono giunti alla Sala delle Donne. Questa sala prende il suo nome dalle decorazioni delle pareti, che rappresentano diverse figure femminili simboliche della storia italiana e delle arti. L’ultimo ritratto non è che uno specchio, elemento simbolico e significativo che aggiunge profondità e complessità al contesto storico e politico dell’ambiente circostante, un invito alla riflessione e all’autoconsapevolezza, incita a contemplare il proprio ruolo nella società e a riconoscere l’importanza della partecipazione delle donne nella vita politica e pubblica. Tale specchio non è solo un semplice oggetto decorativo, ma rappresenta un riflesso delle sfide, delle conquiste e dei traguardi delle donne nella società italiana e nella politica.

Il percorso si è concluso proprio nell’Aula parlamentare, all’interno della quale gli alunni hanno potuto assistere ad una seduta, seppur per un tempo limitato: la partecipazione all’assemblea della Camera e ricevere il saluto del Presidente, Onorevole Lorenzo Fontana è stato senza dubbio il momento più emozionante. Visitare le stanze in cui si sono decisi i destini politici dell’Italia ha costituito un’esperienza formativa per tutti i partecipanti che, attraverso questo percorso, hanno respirato la Storia del nostro Paese. Nelle stesse giornate, sotto lo sguardo attento del corpo docente dell’istituto comprensivo Assisi 2, gli studenti hanno avuto l’occasione di conoscere, sfruttando la competenza della guida locale, siti iconici come il Colosseo e i Fori Imperiali dove hanno potuto ammirare l’imponenza dell’antica Roma. “Di fronte a simili bellezze tutti hanno manifestato un interesse spontaneo e coinvolgente. Un ringraziamento speciale – scrivono dalla scuola – va alla Dirigente Chiara Grassi per ha permesso tutto ciò, e soprattutto agli insegnanti che hanno accompagnato e preparato questi giovani cittadini di domani ad affrontare un viaggio che rimarrà impresso nelle loro menti”.

