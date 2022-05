Gatti impregnati di gasolio a Viole di Assisi, casualità o intenzionalità?

Gatti bagnati con gasolio a Viole di Assisi, la denuncia arriva in un gruppo social: “Buonasera a tutti. Questo è il mio gatto (foto in evidenza, ndr), stamattina è tornato tutto bagnato di gasolio. Lo abbiamo portato dal veterinario e ci ha detto che è già il quarto caso che succede a Viole a distanza di poco tempo”.

Casualità o intenzionalità? Se lo chiedono già in diversi: “Mi domando – scrive l’utente via Facebook – se c’è per caso da qualche parte una pozza a cielo aperto con il gasolio (in questo caso potremmo fare tutti il pieno), oppure c’è qualche male intenzionato che si diverte a maltrattare gli animali? Se qualcuno vede o sa qualcosa mi contatti” – conclude il post.

Immagini che stanno facendo il giro del web via social con i proprietari di gatti della zona che sono molto preoccupati ed hanno deciso di unire le forze anche attraverso il tam tam su Facebook: “Facciamo squadra per venirne a capo” – hanno dichiarato. Il veterinario che avrebbe constatato i casi ripetuti sarebbe lo stesso e della zona, i gatti sarebbero stati messi tutti in salvo dopo la spiacevole disavventura avvenuta sotto al sole cocente di questi giorni di fine maggio. Fatti che farebbero pensare al peggio. La speranza è che si tratti soltanto di mera casualità.

© Riproduzione riservata