Noto istruttore morto ad Assisi: lutto nel mondo della danza per George Bodnarciuc

Muore istruttore mentre impartisce lezioni di danza: a stroncarlo un arresto cardiocircolatorio, vani i tentativi di salvarlo. La vittima è un uomo di 65 anni, George Bodnarciuc, di origine rumene residente a Pietrasanta, che nel primo pomeriggio di ieri stava impartendo lezioni di danza classica in una struttura di Assisi, nella zona di Santa Maria degli Angeli.

Secondo La Nazione Toscana, a nulla sono valsi i tentativi di strapparlo alla morte, con i primi soccorsi, l’arrivo poi dell’ambulanza del 118, con il personale sanitario che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del ballerino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Il ballerino ha accusato un malore proprio mentre stava impartendo la lezione a un gruppo di allievi. Subito soccorso dai presenti, il maestro di danza è sembrato riprendersi, poi è sopraggiunto il decesso. George Bodnarciuc, nato in Romania, dopo il conseguimento del diploma di ballerino presso il liceo coreografico di Cluj, viene assunto dal Teatro dell’Opera di Bucarest, dove a vent’anni debutta come primo ballerino nel ruolo di “Albrecht” di Giselle. Negli ultimi anni aveva svolto l’attività di maestro di danza in Italia e all’estero. Ha lavorato per Teatro Comunale di Firenze, Arena di Verona, Teatro Verdi di Trieste, Balletto di Toscana, Opera di Budapest, Folks Oper di Vienna.