Tromba d’aria a Santa Maria degli Angeli, nessun danno grave

Tromba d’aria a Santa Maria degli Angeli intorno alle ore 18:30 di oggi giovedì 2 luglio accompagnata da un violento acquazzone. Nessun danno grave, si segnalano rami caduti in via Los Angeles, una struttura per un manifesto pubblicitario catapultata in via Armando Diaz unitamente a delle transenne di separazione stradale poco distanti.

Segnalazioni da alcuni cittadini per lievi danni a piazzali e giardini nelle abitazioni, diversi i tombini sollevati nelle strade per evitare allagamenti, che al momento dell’evento hanno causato non poche preoccupazioni. Numerose le pozze d’acqua che si sono formate al momento dell’acquazzone anche ai lati delle carreggiate, nei piazzali e in alcuni parcheggi.