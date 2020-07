Meteo Assisi 3-5 luglio 2020: il caldo intenso molla la presa, rischio grandine e temporali

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 3-5 luglio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti voi cari lettori, nel corso di questa prima parte della settimana il bel tempo e il caldo si sono impadroniti del nostro territorio, le temperature giorno dopo giorno sono andate aumentando mantenendosi comunque per l’intero periodo al di sotto della “soglia pericolosa dei 35 gradi” di cui vi accennavo nel precedente intervento. Tuttavia l’aumento deciso del tasso di umidità nei bassi strati (pianure e conche più strette e interne) dovuto all’effetto della presenza di un’alta pressione ben strutturata a tutte le quote che ha generato una “compressione dell’aria dall’alto verso il basso, una sorta di schiacciamento” è andato ad accentuare di molto il nostro disagio fisico. Già ieri qualche annuvolamento più compatto e qualche rovescio isolato, ne è un esempio quello che ha interessato proprio Assisi e Santa Maria degli Angeli, ha iniziato ad interessare la nostra Umbria, primo segnale del “cedimento strutturale” dell’alta pressione. Nel corso del weekend soprattutto nella giornata odierna e con strascichi anche in quella di domani sabato, tutto ciò sopra descritto cambierà, si svilupperanno diversi temporali e rovesci anche intensi e qua e la di tipo persino grandinigeno, le temperature si abbasseranno e grazie in particolar modo all’ingresso di venti via via sempre più asciutti e puliti nord-orientali cesserà quindi questa intensa sensazione di afa dei giorni passati.

Vediamo perciò le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì: soleggiato soprattutto al mattino poi a seguire dal pomeriggio, appena il sole avrà ben surriscaldato i terreni e per effetto dell’alto tasso di umidità dell’aria si svilupperanno dei temporali o dei rovesci di pioggia anche localmente intensi e con fenomeni qua e la possibili anche di tipo grandinigeno. Cercare di porre al riparo se possibile vasi di fiori delicati o appena piantati, riparare le vostre piantagioni più suscettibili ai fenomeni intensi, oltre che le vostre auto. Clima nel corso della giornata gradualmente più fresco e gradevole. Verso fine giornata definitiva cessazione della sensazione di afa.



Sabato: alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche intensi con ancora possibilità di locali rovesci di pioggia, il tempo sarà poi in via di miglioramento definitivo con aperture del cielo anche ampie tra pomeriggio e serata. Clima che permane molto gradevole anche grazie alla ventilazione settentrionale asciutta e pulita.

Domenica: giornata “da incorniciare”, sole che torna l’unico protagonista della scena, qualche nube di bel tempo di passaggio a tratti, ma nulla davvero di altro da dire. Giornata molto indicata per gite fuori porta, uscite di trekking, visite a musei e gite verso la costa. Caldo “delicato e asciutto” ventilazione settentrionale moderata.

Come sempre ci piace fare vi auguriamo di trascorrere, anche se lo sappiamo che il momento ancora non è facile per molti, momenti quanto più possibile di serenità e spensieratezza assieme alle persone a cui volete più bene. Buon weekend!

