Giardini di via Martiri delle Foibe, rifiuti e incuria (foto+video)

Continuano i problemi nei parchi giochi del Comune di Assisi nonostante gli stessi siano tornati a risplendere dal punto di vista della ristrutturazione e del rinnovamenti dei giochi presenti nelle diverse aree. Dopo quelli di via Saragat danneggiati dai vandali, nuova segnalazione alla redazione di AssisiNews, stavolta dai giardini di via Martiri delle Foibe a Santa Maria degli Angeli, alle spalle di via Ermini. Rifiuti gettati a terra da parte di persone incuranti del bene comune e dei luoghi pubblici e cestini della spazzatura pieni di materiale: scatole di cibi, bottiglie di plastica e di vetro, rifiuti in genere. (Il video)

Ma la problematica oltre alla sporcizia, consiste in una pozza “nascosta” al centro dell’area dove più di un ragazzino ed anche persone adulte ci sono finiti dentro in maniera pericolosa. La pozza si è formata praticamente come uno stagno al centro dei giardini pubblici e resta praticamente nascosta. Una situazione che sta destando problemi in maniera particolare a chi si trova a passeggiare o a giocare nei giardini di via Martiri delle Foibe.

Urge limitare l’area magari con una segnaletica. L’acqua che si forma dopo le piogge (siamo in estate, il caldo si fa sentire) resta li a lungo anche con il sole. Il pericolo di finirci dentro è sempre dietro l’angolo perché come detto non si vede, essendo “nascosta” dal prato. La segnalazione è arrivata più volte anche via Facebook in particolare da alcuni genitori.