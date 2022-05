Festa della Mamma 2022, il programma degli eventi a Tordibetto

Anche quest’anno Tordibetto torna a celebrare la Festa della Mamma 2022, giunta alla sua sessantacinquesima edizione e che vede vivo sempre il ricordo di don Otello Migliosi che la ideò ma che ha visto negli anni l’adoperarsi delle due realtà associazionistiche del paese, la Pro loco di Tordibetto e la confraternita San Bernardino da Siena, affinché restasse in vita la tradizione.

Questo il programma della Festa della Mamma 2022: venerdì 6 maggio alle 20.30 la recita del rosario nella chiesa di San Bernardino e a seguire un incontro-riflessione sul tema “Maternità: accoglienza e difesa della vita”, a cura di Antonella Monacelli del consultorio per la famiglia di Palazzo. Sabato 7 maggio, dopo la recita del rosario con processione al Parco della mamma alle 20.30, alle 21.30 la serata danzante con Belli e ribelli. Dalle 20 sarà attivo un punto ristoro (con panini, hot dog, bibite, patatine, e – tutte le sere – gelati e dolci di Dulcinea).

Domenica 8 maggio alle 10 la celebrazione della santa messa al Parco della mamma, dalle 15.30 in piazza don Otello Migliosi intrattenimento per bambini con pesca di beneficenza e punto di ristoro. Alle 16.30 lo spettacolo per bambini a cura di Maria Luisa Morici, alle 17.30 la premiazione del concorso festa della mamma, dedicato agli alunni delle scuole di Assisi e Bastia Umbra, alle 18 giochi e letture per bambini a cura di Silvia Olivieri; durante la manifestazione ci sarà l’intrattenimento folkloristico a cura della compagnia La staccia. Alle 20.30 la recita del rosario in chiesa, dalle 21 serata danzante con il maestro Baldo.

Foto di Johny Goerend | via Unsplash

