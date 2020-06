The Living Chapel, all’Orto Botanico a Roma una Porziuncola di alberi e alluminio riciclato

Sarà inaugurata il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, all’Orto botanico della Sapienza, The Living Chapel, realizzata con materiale di riciclo e rivestita interamente da piante e giovani alberi e dotata di un sistema musicale generato dall’acqua. Il progetto è stato ideato dal compositore australiano-canadese Julian Darius Reviel che, con l’aiuto di 100 studenti volontari, ha voluto ricreare la Porziuncola di San Francesco all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

The Living Chapel è una struttura in alluminio riciclato, che è stata ricoperta da tremila piante ornamentali permanenti e da migliaia di giovani alberi provenienti dalle foreste del centro Europa e da una collezione di frutti antichi originari dell’Umbria. Sono state, inoltre, create delle installazioni sonore realizzate con barili di petrolio riciclati e rigenerati in strumenti musicali che, animati da un flusso di gocce d’acqua, creano una sinfonia musicale continua. La Sapienza insieme all’Orto botanico ha aderito all’iniziativa. Partner del progetto sono Fao e Plant for Planet, Global Catholic Climate Movement, Penn State University di Philadelphia, Università della Tuscia e Regione Lazio.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il rettore Eugenio Gaudio, il direttore dell’Orto botanico Fabio Attorre, il consigliere di ambasciata – Ministero degli Esteri – Andrea Macchioni e il presidente del Comitato nazionale verde pubblico – Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, Massimiliano Atelli. Al termine dell’estate The Living Chapel sarà smontata e gli alberi saranno donati per il recupero di aree verdi e per la creazione di nuovi giardini. Sarà possibile visitare La Cappella vivente nelle giornate di apertura dell’Orto botanico.Dal lunedì alla domenica 9.00-18.30 Prenotazione obbligatoria (preferibilmente tramite email all’indirizzo ortobotanicoroma@yahoo.com o tel. 06 49917135 dalle ore 9.00 alle 17.00)