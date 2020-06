Meteo Assisi 5-7 giugno 2020: arriva la pioggia e il clima si rinfresca

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 5-7 giugno 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, dopo tanti mesi il tempo sulla nostra Italia e anche Umbria sembra essere riuscito a cambiare direzione. Si sta concretizzando quel cambiamento tanto atteso che potrebbe riuscire nel corso dei prossimi dieci giorni a portare davvero tantissima pioggia sul nostro territorio per colmare l’enorme deficit ancora in essere.

Francamente né a me né immagino a voi farà piacere di veder piovere d’estate soprattutto dopo un periodo difficile e nel quale siamo stati chiusi in casa per l’emergenza Covid. Ma una cosa è certa, in meteorologia non vale la legge della compensazione bensì quella della persistenza: se in sostanza il tempo prende una certa piega poi questa piega tenderà a mantenerla in quanto ciò richiederà il minimo dispendio di energia. Dunque lecito attendersi una prosecuzione nel corso di questo mese del trend votato alla pioggia e al clima gradevole e persino a tratti fresco, vedremo alla fine come sempre poi il bilancio reale.

Ma ecco intanto le previsioni del meteo Assisi 5-7 giugno 2020, come sempre con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata variabile tra nuvolosità diffusa, qualche breve spazio di sole e molti temporali, alcuni anche di tipo grandinigeno, clima molto fresco e gradevole e ventilazione sud-occidentale a tratti moderata.

Sabato: giornata ampiamente soleggiata al mattino, a seguire nel corso del pomeriggio possibilità che si sviluppi qualche temporale a macchia di leopardo nella regione in modo particolare su folignate, assisano e spoletino. Ventilazione prevalentemente occidentale.

Domenica: giornata variabile tra sole e nuvolosità che si alterneranno nel corso della giornata. La nuvolosità sarà più accentuata soprattutto nel corso del pomeriggio su aree più settentrionali della regione ivi con possibilità di qualche temporale e ventilazione in incremento dai quadranti sud-occidentali. Clima che permane gradevole.

Nuovo peggioramento a seguire da lunedì con piogge e temporali. A tutti voi come sempre, tempo a parte, buon weekend da AssisiNews!