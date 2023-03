Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus 2023, Assisi e Bastia ricordano i concittadini scomparsi

Il 18 marzo è stata la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus 2023, giornata istituita formalmente nel 2021. Nel ricordare coloro che sono morti tutti gli edifici pubblici hanno esposto per tutto il giorno le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e anche il Comune di Assisi ha aderito e condiviso questo segno. “Sono ancora vivi nella nostre menti e nei nostri cuori i ricordi di quei giorni, di quei mesi – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – quando la pandemia ci stravolse la vita, ci rese fragili e vulnerabili e uccise 65 nostri concittadini. Un dolore immenso per non aver potuto fare nulla se non cercare di stare vicini come comunità alle famiglie colpite dall’efferatezza di un virus sconosciuto e micidiale. La nostra esistenza è tornata alla normalità, ci siamo ripresi la quotidianeità delle relazioni e dei gesti, ma abbiamo il dovere di ricordare quanto accaduto e lo dobbiamo fare onorando le vittime e le loro famiglie. Chi ha perso i propri cari in quel momento di sofferenza grandissima sa che, personalmente e come amministrazione comunale, siamo e saremo sempre memori e vicini”. (Continua dopo la foto)

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus 2023, in segno di memore omaggio verso tutte le vittime l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha predisposto una commemorazione presso la stele in ricordo delle vittime della pandemia posta in piazza Cavour, nello spazio antistante l’ingresso del Municipio. “Con le note del ‘Silenzio’ suonate dal trombettista della Banda Musicale di Costano Leonardo Lillocci ricordiamo ogni nostro concittadino e ogni nostra concittadina, condividiamo il dolore e la memoria dei loro familiari”, le parole del sindaco Paola Lungarotti. “Con la bandiera a mezz’asta, abbiamo deposto fiori davanti alla targa in ricordo dei nostri cari, familiari e amici, conoscenti che hanno perso la vita durante la terribile pandemia che ci ha colpiti. Una targa dedicata al ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita e a tutti coloro che hanno lottato con sacrificio e generosità mettendosi a disposizione della Comunità. Un ringraziamento va a tutte le Associazoni che in uno dei periodi più bui della nostra storia hanno fatto rete nella comunità e per la nostra comunità. Grazie al Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra, alla Croce Bianca Sezione di Bastia Umbra,

alla Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra, ad AGESCI Gruppo Scout Bastia 1”.

